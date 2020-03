Elvestuen opnar for kampvotering mot Grande på Venstre-landsmøtet

innenriks

Elvestuen vart torsdag vraka som nestleiar i innstillinga valnemnda har til ny leiing i Venstre. No stadfestar han til VG at han opnar for å utfordre Grande, skriv avisa.

Etter vrakinga vart Elvestuen tilboden og takka ja til ein av dei fire direktevalde plassane i landsstyret. Samtidig kom han med eit atterhald: At han kunne kome til å utfordre Trine Skei Grande i ei kampvotering på landsmøtet, men måtte undersøkje kva støtte han har i partiet, ifølgje VGs opplysningar.

Det stadfestar Elvestuen.

– Eg er ikkje samd i den innstillinga som valnemnda har lagt fram. Fram mot landsmøtet vil eg vurdere innstillinga. Eg vurderer å utfordre ein meir sentral posisjon enn den valnemnda har foreslått meg til, seier Elvestuen til VG.

– Gjeld det òg leiarvervet?

– Det gjeld alle sentrale posisjonar, inklusive leiarvervet. Men det er for tidleg å gi klare svar no, berre nokre timar etter at innstillinga frå valnemnda er lagd fram, seier Elvestuen.