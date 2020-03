Aavitsland: Meir bekymra no enn for svineinfluensaen

innenriks

Aavitsland seier til VG at det vil komme dødsfall som følgje av koronaviruset i Noreg, men at det er umogleg å seie kor mange.

32 personar i Noreg døydde av svineinfluensa for 11 år sidan.

– Ja, vi er betydeleg meir bekymra enn i 2009. Risikoen for dødlegheit for den enkelte smitta ser ut til å vere betydeleg høgare enn med svineinfluensaen. Eg trur dette blir veldig stort, seier Aavitsland til VG.

For dei fleste er ikkje sjukdommen covid-19, forårsaka av koronaviruset, farleg eller livstruande, men for nokre kan det bli alvorleg.

– Vi veit at det går eit skilje ved 1–2 veker. Viss pasienten blir dårlegare etter 1–2 veker, får dei ofte viruslungebetennelse langt nede i lungene. Det kan øydelegge lungene og gi akutt lungesvikt. Då treng pasienten pustehjelp. Vi veit òg at risikoen for barn og unge vaksne er liten. Frå 60-årsalderen aukar han veldig, seier smitteverneksperten.

