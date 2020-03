113 med påvist koronasmitte i Noreg

innenriks

Framleis er ingen av dei som er smitta, alvorleg sjuke eller innlagt på sjukehus. Personane er isolerte heime og blir følgde opp av lokalt helsevesen.

Dei aller fleste personane er anten smitta i utlandet – nærare bestemt 87 personar – eller ved nærkontakt. Til saman er 79 smitta i samband med reise til Italia, opplyser Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi arbeider for at epidemien skal utvikle seg langsamt, slik at færrast mogleg blir alvorleg sjuke. Det at kvar enkelt av oss er nøye med hand- og hostehygiene, vil bidra til langsam utvikling av epidemien og førebyggje alvorleg sjukdom og dødsfall blant dei som er mest utsette, seier avdelingsdirektør Line Vold i FHI.

Ho understrekar at smittespreiinga snart kan gå over i ein fase der ein ikkje klarer å knyte alle dei smitta til eit kjent utbrotsområde.

I tillegg til dei hygienetiltaka kvar og ein gjer, vil kommunar og helseinstitusjonar setje inn ulike smitteverntiltak etter diskusjon med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.