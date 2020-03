11.000 ringde koronatelefon på seks dagar

innenriks

27 menneske er sette til svare på telefonane som ikkje blir knytte til fare for liv og helse. Helsedirektoratet opplyste fredag at det likevel er stort press på legevakta og på nødnummeret 113.

Informasjonstelefonen, som er underlagd Helfo i Tønsberg, gir svar på generelle spørsmål om koronaviruset. Han tilbyr ikkje individuelle råd til folk som ringjer.

Avdelingsdirektør Heidi Kvaal Djupvik hos Helfo seier til NRK at dei mange telefonane fortel at det er eit behov for tenesta, og at dei kan hjelpe til med å tryggje folket.

(©NPK)