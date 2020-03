Valkomiteen i Venstre vil at Grande skal halde fram som partileiar, ifølgje fleire medium

innenriks

Kjelder opplyser til både VG og TV 2 at komiteen går inn for at Grande får halde fram som Venstre-leiar.

Sterke krefter i partiet og i valkomiteen har ønskt å vrake Grande, men kjelder seier til TV 2 at det neppe blir dissens på leiarvervet. Dei peikar på at det krev at nokon er villig til å «ta dissensen».

Ifølgje TV 2-kjelder ønsker verken Abid Raja eller Sveinung Rotevatn å utfordre Grande i ei kampvotering.

Valkomiteen i Venstre skulle etter planen legge fram innstillinga si til ny partileiing fredag, men framlegginga kan komme allereie torsdag kveld. Dette blir tidlegast klokka 19, men det kan òg hende komiteen ikkje klarer å komme i hamn i kveld, opplyser kommunikasjonsavdelinga i Venstre til NTB.

Det er knytt stor spenning til innstillinga og til om ein eller fleire frå leiartrioen ein har i dag – partileiar Trine Skei Grande og nestleiarane Ola Elvestuen og Terje Breivik – blir vraka av valkomiteen.

Kulturminister Abid Raja, klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, næringsminister Iselin Nybø og stortingsrepresentant Guri Melby er alle spelt inn som moglege nye namn i Venstre-leiinga.