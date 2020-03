Valkomiteen i Venstre foreslår Grande, Rotevatn og Raja som leiartrio

innenriks

Det vart kjent på ein pressekonferanse torsdag kveld.

– Dette har vore ein tøff prosess, seier komitéleiar Per A. Thorbjørnsen.

Innstillinga er samrøystes, og komiteen ønsker at Trine Skei Grande held fram som partileiar.

– Trine har leidd partiet vårt over sperregrensa ved to val, som den einaste partileiaren vår i moderne historie. Vi er heilt trygge på at Trine er den rette personen også i åra som kjem, seier Thorbjørnsen.

Han trekker fram at begge dei foreslåtte nestleiarane har «peikt på Trine som den naturlege leiaren».

Vrakar nestleiarane

Innstillinga betyr at nestleiarane, Ola Elvestuen og Terje Breivik, blir vraka. Thorbjørnsen understrekar at dei to har utgjort ein solid nestleiarduo, men at tida var inne for å tenkje fornying. Elvestuen blir likevel foreslått til ein direkteplass til landsstyret i partiet.

Leiarstriden i partiet har fått ei ny omdreiing dei siste dagane. Onsdag gjekk Elvestuen, som vart vraka som klima- og miljøminister i januar, til eit oppsiktsvekkjande angrep på Grande, og torsdag bad fleire partitoppar i Oslo-laget til Venstre, og dessutan leiaren i Bergen Venstre, Trine Skei Grande om å trekke seg.

Det same gjorde Unge Venstre, som ønskte seg Sveinung Rotevatn som ny partileiar.

– Venstre er i ei djup indre krise. Vi trur at partiet har behov for fornying og nye profilar, sa nestleiar Ane Breivik i Unge Venstre til NTB.

Breivik er òg leiar i Bergen Venstre.

Skal ha bedt Grande gi seg

Ikkje namngitte kjelder har opplyst til NRK at valkomiteen to gonger det siste halvåret oppmoda Grande til å kaste inn handkleet frivillig.

Bak leiardiskusjonen ligg djup bekymring for den dårlege oppslutninga blant veljarane. Venstre har omtrent ikkje vore over sperregrensa sidan partiet gjekk inn i regjeringa for over to år sidan.

Det interne kravet om fornying har vakse i styrke, og mange Venstre-folk meiner leiinga ein har hatt har forspilt moglegheita si til å løfte partiet. Grande har leidd Venstre sidan 2010, medan Elvestuen og nestleiarkollegaen Terje Breivik har hatt verva sine sidan høvesvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivande personkonfliktar prega Venstre. Hardast gjekk det for seg då Grande for open mikrofon og medan andre høyrde på for halvtanna år sidan skjelte ut Raja, noko ho seinare måtte beklage.

Venstre skal velje ny partileiing på landsmøtet sitt 17.–19. april.