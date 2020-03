Unge Venstre håpar nye kostar kan redde eit parti i krise

innenriks

– Venstre er i ei djup indre krise. Vi trur at partiet har behov for fornying og nye profilar, seier Unge Venstre-nestleiar Ane Breivik til NTB.

Valnemnda sat torsdag samla på Gardermoen med den vanskelege oppgåva å lage ei innstilling til kven landsmøtet bør velje som leiar og nestleiarar. Ho må gjerne vere samrøystes, meiner Breivik, men legg til:

– Det bør vere såpass stort rom i Venstre at vi kan markere usemje og dissens.

Ho seier elendige meiningsmålingar ikkje er nokon grunn til å leggje lok på diskusjonen.

– Vi toler alt no, seier ho.

Unge Venstre har foreslått Sveinung Rotevatn som leiar og Guri Melby og Iselin Nybø som nestleiarar. Dei speglar betre den store delen unge blant veljarane til partiet, meiner Breivik.

Elvestuen til angrep

Nestleiar Ola Elvestuen har likevel signalisert at han tar opp kampen om plassen i leiinga, sjølv om partileiar Trine Skei Grande kasta han ut av regjeringa i januar.

Breivik meiner Elvestuens krasse utfall mot leiaren overfor TV 2 onsdag er ein konsekvens av at det er lagt lok på ein open debatt. Ho saknar diskusjon om kva leiarvalet har å seie for strategien til partiet og vegen vidare.

– Partiet har ikkje hatt den sunne og opne diskusjonen vi kunne hatt. Eg trur det er positivt om vi kan få ein open og ærleg leiardebatt, framfor det vi har no: Kviskring i gangane og hemmelege kjelder i media. Det har vore usunt og skadeleg for partiet, seier Breivik, og gjer det klart at det er leiinga og ikkje valnemnda ho klandrar for at prosessen har vorte slik.

Oppsiktsvekkjande intervju

Diskusjonen om kven som skal leie partiet, har gått føre seg i lang tid. Han skaut likevel fart att då nestleiar Elvestuen i eit intervju med TV 2 gjekk hardt ut mot partileiar Trine Skei Grande.

– Trine har nok først og fremst lytta til seg sjølv for å sikre eigen posisjon, sa han.

Elvestuen vart vraka som klima- og miljøminister då Frp gjekk ut av regjeringa i januar. Inn i regjeringa kom både Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som begge er foreslått inn i partileiinga.

Grepet vart tolka som eit maktgrep frå Grande, ein analyse Elvestuen no tydeleg har sagt at han deler.

Langvarig debatt

Bak leiardiskusjonen ligg djup bekymring for den dårlege oppslutninga blant veljarane. Venstre har omtrent ikkje har vore over sperregrensa sidan partiet gjekk inn i regjeringa for over to år sidan.

Det interne kravet om fornying har vakse i styrke, og mange Venstre-folk meiner dagens leiing har forspilt moglegheita si til å løfte partiet. Grande har leidd Venstre sidan 2010, medan Elvestuen og nestleiarkollegaen hans Terje Breivik har hatt verva sine sidan høvesvis 2008 og 2012.

Samtidig har opprivande personkonfliktar prega Venstre. Hardast gjekk det for seg då Grande for open mikrofon og medan andre høyrde på for halvtanna år sidan, skjelte ut Raja, noko ho seinare måtte beklage. No er bodskapen at dei to har skværa opp, og tårene flaut då Grande overlét posten som kulturminister til nettopp Raja i januar.

Grande kan dermed ha klart å sikre posisjonen sin gjennom å gi Raja og Rotevatn statsrådspostar.

Uavhengig av leiinga

Samtidig seier ikkje-namngitte kjelder til NRK at valnemnda to gonger det siste halvåret oppmoda Grande til å frivillig å kaste inn handkleet.

Valnemndsleiar Per A. Thorbjørnsen har understreka at nemnda arbeider uavhengig av leiinga og ikkje bidrog då statsrådskabalen vart lagd.

Venstre skal velje ny partileiing på landsmøtet sitt 17.–19. april.

