Toppar i Oslo Venstre ber Grande trekkje seg

innenriks

Leiar i Venstres bystyregruppe i Oslo, Hallstein Bjercke, seier til Dagbladet at han onsdag fortalde leiaren i valnemnda at han meiner det er rett at partiet vel ein ny partileiar på landsmøtet.

– Eg trur ikkje ho kan klare å gjenreise den autoriteten, integriteten og tilliten du må ha for å vere ein god partileiar for Venstre framover, seier han til avisa.

Også nestleiar Marit Vea i Venstres bystyregruppe i hovudstaden meiner tida er inne for å sleppe nye krefter til.

– Vi har ein generasjon med talent som er klare til å ta over stafettpinnen etter Trine, seier ho.

(©NPK)