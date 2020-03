TV 2: Ordførar ber om at Cold Response-øvinga blir avlyst

innenriks

Som ombodsmann for innbyggjarane i store delar av området for Cold Response, ber ordføraren om at den massive øvinga med over 15.000 deltakarar ikkje blir halden, ifølgje kanalen.

Sjølve feltøvinga, som er hovuddelen av øvinga, går frå føre seg 12. til 18. mars, men aktivitet i samband med øvinga byrja allereie 2. mars. USA, Storbritannia, Nederland, Belgia, Tyskland, Frankrike, Danmark, Finland, Sverige og Noreg deltar med styrkar under øvinga.

Onsdag vart det påvist koronasmitte hos ein person tilhøyrande kavalerieskadronen ved Skjold leir i Troms. Leiren vart stengd torsdag kveld, og rundt 1.300 personar blir haldne i karantene i leiren.

