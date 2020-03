Stadig fleire unge sjukepleiarar opplever seksuell trakassering frå pasientar

innenriks

42,6 prosent av sjukepleiarar under 25 år svarar i undersøkinga gjennomført av bladet Sykepleien at dei har vorte utsette for seksuell trakassering frå brukarar eller pasientar det siste året.

Då Sykepleien gjennomførte same undersøking i 2018, låg det tilsvarande talet på 36,1 prosent.

Når ein inkluderer alle aldersgrupper, er det totalt 18,3 prosent av sjukepleiarane som seier å ha vore utsette for denne typen åtferd frå pasientar eller brukarar, medan talet var 14,2 prosent i 2018.

Det er òg ein auke i delen sjukepleiarar som varslar om seksuell trakassering. I den nye undersøkinga svarar 7,5 prosent at dei har varsla, ein auke frå 5,1 prosent i den førre undersøkinga.

2.831 personar deltok i undersøkinga, som vart gjennomført av Enalyzer mellom 30. januar og 10. februar.

