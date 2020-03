Rotevatn framleis villig til å ta leiarverv i Venstre

innenriks

– Eg har sagt til valnemnda det eg alltid har sagt så lenge eg har vore medlem av Venstre, at eg stiller meg til disposisjon for å jobbe for partiet framover. Det har vore meldinga mi no òg. Men kva slags verv eg eller andre skal ha, det meiner eg ikkje noko om offentleg. Det er det valnemnda som må få vurdere, seier han til NTB.

Diskusjonen om kven som skal leie partiet, spissa seg ytterlegare til etter at nestleiar Ola Elvestuen kritiserte partileiar Trine Skei Grande for å ha kasta han ut av regjeringa. Det skjedde onsdag, same dag som valnemnda samla seg til det siste møtet sitt.

– Den diskusjonen har vore i Venstre i mange månader, og den må vi få lov til å ha, seier Rotevatn, som minner om at det i siste instans er landsmøtet som tar ei avgjerd.

Rotevatn er ønskt som leiar av mellom anna Unge Venstre og Venstrekvinnelaget, men kan òg ende med å bli nominert som nestleiar. Heile den sitjande leiinga har likevel sagt at dei ønskjer attval, og ingen har vilja kaste korta dagen før valnemnda skal leggje fram innstillinga si.

Rotevatn seier han ikkje vil diskutere «hypotetiske kampvoteringar».

– Valnemnda får kome med ei innstilling, så får både enkeltkandidatar og landsmøtet gjere vurderingane sine, seier han.

