Ropstad åtvarar mot å la barn bruke smarttelefon

innenriks

– Eg meiner at ein bør halde att med å gi barna smarttelefon så lenge ein klarer. Barna skal stort sett ringje eller sende meldingar, og då meiner eg at dei gamle mobiltelefonane som vi hadde, vil fungere veldig bra, seier KrF-leiaren til Dagen.

85 prosent av norske ni- og tiåringar har eigen mobiltelefon, medan talet er 97 prosent blant elleve- og tolvåringar, viser ferske tal frå Medietilsynets rapport «Barn og medier 2020».

I rapporten kjem det fram at over 50 prosent av barn i niårsalderen er på sosiale medium. Ropstad understrekar at barn lett kan bli lurte på enkelte sosiale medium.

– Barn sender eit uskuldig bilde til nokon på sosiale medium, og det neste som skjer, er at dei blir trua til å sende fleire bilete som er meir og meir nakne. Då er dei fanga, og det har vi sett døme på, seier Ropstad.

