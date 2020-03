Ressursmangel slit mest på overgrepsetterforskarar

innenriks

Politiet og forskarar ved Institutt for psykologi ved NTNU har undersøkt kvifor Trøndelag politidistrikt har hatt store utfordringar ved avsnittet som etterforskar overgrep mot barn: mange sjukmeldingar, stor utskifting og tap av kompetanse, skriv forskingsnettstaden Gemini.

No avdekker undersøkinga «Å jobbe med etterforsking av vald og overgrep mot barn» sentrale belastningar for tilsette i Trøndelag politidistrikt, men kanskje ikkje dei folka flest ville trudd var dei vanskelegaste i kvardagen til overgrepsetterforskarane. Å granske film og bilde av barn som blir seksuelt misbrukt, er ikkje det som blir opplevd som mest belastande.

– Dei tilsette blir påverka av jobben, men har ikkje klare teikn på sekundær-traumatisering. Den tøffaste belastninga er den store arbeidsmengda og kjensla til etterforskarane av ikkje å strekke til, seier førsteamanuensis Eva Langvik ved Institutt for psykologi.

– Mange synest dei har den beste jobben i verda. Dei får møte barna og oppleve at dei kan utgjere ein forskjell. Då blir det moralske stresset ekstra tungt når dei opplever at føresetnadene ikkje ligg til rette for å gjere eit best mogleg arbeid, seier ho.

