Luftforsvaret legg ut utdanning av flyteknikarar på anbod

innenriks

Det er Klassekampen som melder at Forsvarets logistikkorganisasjon no søkjer etter private tenester «i markedet for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning» på den offentlege anbodsportalen Doffin.

Ei privat utdanning av flyteknikarar skal ifølgje anbodsteksten gå føre seg i Kristiansand, der Luftforsvarets skolesenter Kjevik òg ligg. Der har dei i fleire år hatt problem med å nå målet med over 40 nye teknikarar i året og har eit underskot på 20 til 25 stykk kvart år.

Før dei la ned Forsvarets eiga grunnutdanning for flyteknikarar, vart regjeringa åtvara mellom anna av forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i 2016.

– Eg er bekymra for at manglande konsekvensvurderingar kan bidra til eit vel optimistisk innsparingspotensial innanfor utdanning, skreiv Bruun-Hanssen i ein kommentar til langtidsplanen til regjeringa for Forsvaret det året.

I ein e-post til Klassekampen stadfestar talsmann for Luftforsvaret Stian Roen underskot på flyteknikarar etter at dei siste elevane vart uteksaminerte i 2017. Roen skriv at Luftforsvaret har fleire tiltak i verk, inkludert auka rekruttering av lærlingar og ferdig utdanna teknikarar, innleige av flyteknikarar frå Kongsberggruppen og eit offentleg–privat samarbeid om utdanning av flyteknikarar.

(©NPK)