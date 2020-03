Krekar har sendt inn klage på utleveringsvedtaket – meiner Solberg er ugild

innenriks

I februar kom vedtaket frå Justis- og beredskapsdepartementet om at Najumuddin Faraj Ahmad, kjend som mulla Krekar, kan utleverast til Italia. Der vart han i fjor sommar dømd til tolv års fengsel for å ha planlagt terror. Det er dette vedtaket Krekar no har klaga på, skriv VG.

Klaga til departementet er send av Krekars advokat Brynjar Meling 4. mars. Her blir det hevda at vedtaket om å gå med på kravet frå Italia om utlevering ikkje er utøvd innanfor rammene av Noregs folkerettslege forpliktingar.

Det blir òg stilt spørsmål ved gildskapen til statsminister Erna Solberg.

«Solberg var fornærmet i den straffesaken mot Najmuddin Farraj Ahmad som i 2012 endte med at han ble dømt for trusler mot henne. Det anføres at denne høyst særegne relasjonen mellom regjeringens leder og Ahmad objektivt sett er egnet til å svekke tilliten til Solbergs upartiskhet, uavhengig av hvor stor tillit man generelt måtte ha til statsministerens personlige integritet», står det i klaga, ifølgje VG.

I klaga blir det trekt òg fram alternativ til utlevering, som straffeforfølging i Noreg. Det blir òg lagt ned påstand om å anten avslå utleveringskravet frå Italia eller å stille klare krav til landet i samband med ei utlevering.

På bakgrunn av klaga er det Kongen i statsråd, altså regjeringa, som tar endeleg stilling til utleveringsspørsmålet.

