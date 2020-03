Holbergprisvinnar: Metoo har endra kunstverda

innenriks

– Framleis er det sånn at kvinner ikkje tener like mykje pengar som menn for kunsten sin. Menn tener om lag 200 gonger meir for eit kunstverk. Dette betrar seg ikkje av seg sjølv, seier Pollock til NTB.

Torsdag vart det kjent at kunsthistorikaren er tildelt Holbergprisen på 6 millionar kroner. Juryen kallar henne «ei leiestjerne for generasjonar av kunst- og kulturhistorikarar».

Den anerkjende professoren starta forskinga si på 70-talet – ei feministisk tilnærming til kunsthistoria. Ho blir rekna som ein pioner på feltet.

Dei gløymde kvinnene

Den første boka hennar «Old Mistresses – Women, Art and Ideology», skrive med Rozsika Parker, kom ut i 1981. Dei to fann ut at kvinnelege kunstnarar systematisk var fjerna frå den moderne kunsthistoria. Det var dei mannlege kunstnarane på 1900-talet som vart genierklærte, medan kvinnene på langt nær fekk like stor heider.

– Dette skjedde i musea, blant kunstkritikarar og kunsthistorikarar, seier ho.

Berre 70 år før Pollock starta forskinga si, var stoda ei heilt anna. Ho fann nemleg ei rekkje bøker og arkiv over kvinnelege kunstnarar. Det siste arkivet var frå 1905.

Kvifor dei kvinnelege kunstnarane hamna i bakgrunnen på 1900-talet, har ho ikkje noko godt svar på, sjølv om både ho og andre har forska mykje på emnet.

– Eg veit rett og slett ikkje. Ingen av oss veit forklaringa, seier ho.

Metoo og kunsten

Pollock ser store endringar i dagens samfunn. Ho roser kvinnerørsla, som ho sjølv vart ein del av på 60-talet, for å både ha endra livet til kvinner og endra kunstfeltet.

– Folk kjenner til fleire kvinnelege kunstnarar i dag, og veit at kvinner bidreg og deltar i kunsten, seier Pollock.

Også Metoo-rørsla har hatt ei tyding for kunstverda. Mellom anna har store museum endra både på korleis dei stiller ut kunst og kva kunst dei vel å stille ut.

Men det er altfor tidleg å vere tilfreds, meiner Pollock. Årsakene til at overgrep skjer, forsvinn i enkeltsaker, meiner ho.

Ei av dei mest omtala metoo-sakene er Harvey Weinstein-saka, som Pollock meiner skaper eit bilete av at overgrepa som vart avslørte, berre var handlingane til «éin fæl mann». Ho trekkjer parallellar til eventyret Riddar Blåskjegg, om ein truande og maktsjuk borgherre som viser seg å ha drepe alle konene sine.

– Systematisk vald mot kvinner blir isolert i éin galen mann, eit monster, seier Pollock.

Dermed slepp vi som samfunn å ta stilling til den underliggjande årsaka til at det finst diskriminering, meiner ho.

– Vi må undersøkje kvifor ting er som dei er, og kva vi gjer som øydelegg for fridomen til andre, seier ho.

(©NPK)