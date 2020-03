Helsestyresmaktene vurderer å innføre restriksjonar for fly til Noreg

innenriks

– Det vi skal sjå på no, er om det er grunn til å gjere eigne vedtak eller å tilrå operatørar at ein ikkje skal ha reiser frå visse område, seier Guldvog på ein pressekonferanse torsdag.

Han vil ikkje seie kva land det eventuelt er snakk om.

Tidlegare denne veka landa eit fly frå Milano i Tromsø. Milano er hovudstaden i Lombardia, som er blant regionane i Nord-Italia som Folkehelseinstituttet (FHI) rår nordmenn mot å reise til som følgje av spreiinga av koronaviruset.

Til no er det 56 stadfesta tilfelle av koronasmitte i Noreg, ifølgje FHI.

Uklart kva land

FHI rår òg mot reiser til Iran, Sør-Korea og Fastlands-Kina. Ifølgje Guldvog er det ingen direkte samanheng mellom reiserådet og kva land dei vurderer restriksjonar mot. Han seier at dei ønskjer dialog med styresmaktene i landa det gjeld.

– Det er sjeldan formålstenleg å berre bruke nasjonale vedtak som mekanisme. Vi må gjere dette i samarbeid med lokale styresmakter og operatørar, seier han.

Helsedirektoratet prøver mellom anna å ha ein dialog med italienske styresmakter, men ifølgje Guldvog er dette vanskeleg.

– Det er ikkje så lett no. Dei er under eit veldig press, seier han.

Utarbeider handhelse-råd

Direktoratet utarbeider òg råd om korleis ein skal halde seg til andre som følgje av smitten.

Det dreier seg mellom anna om ein bør handhelse eller klemme, korleis ein skal halde seg til blanke flater, der viruset kan halde stand over lengre tid, handvask og hygiene.

– Vi starta med dette i dag, og eg går ut frå at råda er klare om eit døgn cirka, seier Guldvog til NTB.

Helsedirektoratet har fått tilbakemeldingar om folk som bryt heimekarantenen, og det kan bli aktuelt med strengare tiltak på grunn av dette.

– Men vi vil tru at det er tilstrekkeleg med eit tydeleg signal frå nasjonale helsestyresmakter, seier Guldvog.

Han understreka vidare kor viktig det er at folk forstår konsekvensane av å bryte karantenen.

– Dette gir ein auka risiko for større spreiing i folket, og viss du bryt karantenen, så bidreg du til ei risikospreiing. I neste situasjon kan det vere du eller den du er glad i som ikkje får den hjelpa dei treng, åtvarar han.

Verneutstyr

På grunn av frykt for å gå tom for verneutstyr har helseføretaket Sjukehusinnkjøp fått i oppdrag å koordinere innkjøp av verneutstyr til kommunar og sjukehus over heile landet.

– Fleire leverandørar har meldt seg og tilbode å hjelpe. Det er utruleg flott. Eit døme er tekstilfirmaet Janus i Bergen, som vil produsere munnbind i store mengder, seier helsedirektøren.

Fakta om karantene og isolasjon

Personar som har fått påvist koronaviruset, er i isolasjon heime. Langt fleire er sette i karantene. Ei tredje gruppe er heime frå jobb.

Alle tiltaka skal hindre at viruset spreier seg. Her er dei viktigaste forskjellane:

Heime frå jobb:

* Blir brukt for folk ein fryktar vil smitte andre på arbeidsplassen

* Frå styresmaktene ei tilråding som gjeld helsepersonell

Heimekarantene

* Blir brukt for personar ein mistenkjer for å vere smitta

* Blir òg brukt for personar som har hatt nærkontakt med ein som er smitta

* Avgrensingar: Ikkje vere på stader der ein er heilt tett på andre

* Varigheit: Personar som har hatt nærkontakt med ein smitta, bør vente i fjorten dagar med annan sosial kontakt

Heimeisolasjon

* Blir brukt på personar som er smitta, men som ikkje treng sjukehusbehandling

* Blir òg brukt for personar som er sjuke og som er testa utan at ein enno kjenner resultatet av testen

* Avgrensingar: Halde seg mest mogleg borte frå andre

* Varigheit: Så lenge det er påvist sjukdom hos personen som er smitta. Personar som har hatt nærkontakt med ein smitta, bør vente i fjorten dagar

Kjelde: Folkehelseinstituttet. Sjå meir informasjon på fhi.no.

(©NPK)