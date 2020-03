Hæren mistenkjer koronasmitte på Skjold leir i Troms

innenriks

– Vi har ein mistenkt smitta med koronavirus ved Skjold garnison, og vi ventar på prøvesvar. Svar på prøvar er forventa mot slutten av torsdagen, skriv Hærens kommunikasjonssjef, oberstløytnant Per Espen Strande i ein e-post til NTB.

Det var Forsvarets Forum som først omtala saka.

Skjold leir ligg i Målselv kommune i Troms, og Hærens 2. bataljon og Ingeniørbataljonen held til på leiren.

Strande seier at dei no jobbar med smitteoppsporing og isolering av personar vedkomande dei mistenkjer smitte hos, har vore i kontakt med.

– I tillegg er aktivitet ved garnisonen og avdelingane ved Skjold redusert til berre eit nødvendig minimum, seier han.

Til Forsvarets Forum seier han at det normalt ville vore mykje aktivitet ved leiren i samband med øvinga Cold Response som startar for fullt neste veke, men denne aktiviteten er no redusert og avgrensa.

Strande seier til NTB at det no er etablert to smittekasernar ved leiren. Desse er no stengde.

– Hæren følgjer saka i koordinering med kommunelegen, Folkehelseinstituttet og Forsvarets sanitet, seier han.

