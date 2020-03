Flyktninghjelpen ber europeiske land ta imot asylsøkjarar frå Hellas

innenriks

Hellas husar i dag rundt 115.000 flyktningar og migrantar, og det store talet asylsøkjarar som i desse dagane prøver å krysse EUs ytre grense frå Tyrkia, gjer det meir presserande å flytte folk frå overfylte leirar i Hellas og sikre betre europeisk ansvarsdeling, meiner Flyktninghjelpen.

– Europa må ta ansvar for det som no skjer ved den ytre grensa. Landa kan ikkje fjerne retten menneske har til å søkje asyl, seier Europa-direktør Edouard Rodier.

Justisminister Monica Mæland (H) sa onsdag at det ikkje er aktuelt for Noreg å ta imot flyktningar eller asylsøkjarar frå Hellas for å avhjelpe situasjonen. Noreg vil i staden bidra til dokumentkontroll og identifisering av dei som kjem til Hellas, i tillegg til å sende telt og senger.

(©NPK)