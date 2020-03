Fleire lærarar ønsker vidareutdanning

innenriks

11.296 lærarar har ifølgje Kunnskapsdepartementet søkt om vidareutdanning før fristen gjekk ut 1. mars. Det er 16 fleire enn i fjor. Fleire av dei treng meir utdanning for å kunne halde fram som godkjente lærarar etter 2025.

Regjeringa har sett av 1,54 milliardar kroner til vidareutdanning for lærarar i år. No er det opp til kommunane og dei andre skuleeigarar å godkjenne søknadene, før utdanningsinstitusjonane går vidare med opptak.

– Det er viktig at kommunane godkjenner flest mogleg. Det gjeld særleg dei stadene mange lærarar framleis manglar tilstrekkeleg fordjuping i dei faga dei underviser i, seier kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande (V) i ei pressemelding.

Utdanningsdirektoratet vil prioritere søkarar til faga engelsk, matematikk, norsk, norsk teiknspråk og samisk på barneskulen.

Kvar fjerde lærar som underviser i matematikk, manglar i dag fordjupinga dei treng for å oppfylle dei framtidige krava. For norskfaget gjeld det kvar sjette lærar, og for engelsklærarar gjeld det kvar tredje lærar.

