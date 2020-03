Discovery og Telia i nye forhandlingar

innenriks

– Vi håpar sjølvsagt på ei rask løysing for kundane våre, og vi er i dialog med Discovery for å få det til, seier Henning Lunde, kommunikasjonsdirektør i Telia, til E24.

– Det er dialog mellom partane, men det er vanskeleg å spå eit eventuelt utfall av desse, stadfestar Discoverys kommunikasjonsdirektør Espen Skoland.

Forhandlingane vart brotne tysdag morgon. Discovery meinte då at Telia-eigde Get kravde å betale mindre for innhaldet enn resten av marknaden. Telia har på si side peika på at stadig færre ser på amerikanske Discovery-kanalar og meinte dette måtte speglast i ein ny avtale.

Skoland seier til E24 at det nye lovforslaget til regjeringa om å forby reklame for utanlandske bettingselskap har komplisert forhandlingsbiletet. Skulle lova bli vedtatt, er det distributørane, i denne samanhengen Get, som vil stå ansvarlege.

Kanalane som no er vortne borte for Get-kundane, er forutan Discovery-kanalane, TVNorge, MAX, Fem, Vox og Eurosport.

(©NPK)