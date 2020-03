Strid i Ap om Trond Giskes vidare rolle

innenriks

– Det er uheldig med slike utsegner fordi dette held liv i debatten som alle vil unngå: Om personar og ikkje politikk. Trond Giske har ikkje deltatt i debatten om valprosessen i Trøndelag i det heile, seier leiar Arild Kvernmo Pedersen i Verdal Ap, til Dagbladet.

Reaksjonen til Pedersen kjem etter eit intervju med leiaren for Arbeidarpartiets kvinnenettverk, Anette Trettebergstuen som Dagbladet publiserte måndag. Der sa ho at ho er bekymra over at partimedlemmer tar kontakt og er usikre på om dei framleis kan støtte Ap, fordi dei blir opprørte over at Giske kan å få makt kort tid etter varslarsakene mot han.

– Det er Trøndelag som må velje den dei best meiner representerer det dei vil vere, men eg kunne ønskje Giske lét partiet få ro no, ved å respektere det at støyen rundt han øydelegg for oss, og setje partiet først, sa Trettebergstuen.

Ho ville ikkje svare på om det tyder at Trond Giske bør trekkje kandidaturet sitt til fylkesleiinga i Trøndelag eller la vere å stille til attval til Stortinget.

Fleire lokallag i Trøndelag Ap, mellom dei Verdal Ap, ønskjer Trond Giske som ny fylkesleiar. Valnemnda skal innstille ein leiar innan 16. mars, medan leiaren skal veljast på årsmøtet i Trøndelag 21. og 22. mars.

