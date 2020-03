Nortura vurderer avvikling av skjering og pakking ved fire anlegg

innenriks

Ei arbeidsgruppe skal vurdere moglegheitene for og konsekvensane av ei avvikling av skjering og pakking ved anlegga i Bjerka, Gol, Førde og Egersund. Dersom Nortura går inn for dette, vil aktiviteten bli samla på Rudshøgda og i Malvik.

– Norturas økonomiske resultat er ikkje tilfredsstillande, og vi må samtidig investere i ny teknologi og utstyr for å bli meir effektive. Vi treng derfor å samle større volum på færre stader for å ta ut overkapasitet, gjere forenklingar i varestraumar og få ned einingskostnaden, seier konserndirektør for produksjon, Lisbeth Svendsen i ei pressemelding.

Overfor NTB ønskjer ikkje Svendsen å gi noko svar på kor mange arbeidsplassar som eventuelt vil bli lagde ned eller flytta.

– Dette dreier seg om skjering av storfe, som berre er ein av aktivitetane som føregår på anlegga, seier ho.

– Anlegga driv òg med annan aktivitet. Anlegg som slaktar og skjer storfe og småfe, har ein del sesongbaserte vikarar. Det tyder at ikkje alle tilsette ved skjeringa nødvendigvis går ut, utdjupar ho.

Rapporten vil vere klar i mai.

