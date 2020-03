NHO vil stramme inn på lønnsveksten

innenriks

– Vi må sjå 2-talet, seier NHOs administrerande direktør Ole Erik Almlid til NTB.

Onsdag vart NHOs forhandlingsposisjon i årets tariffoppgjer samrøystes vedtatt på representantskapsmøtet til organisasjonen i Bergen.

Medan motparten LO har gått inn for eit krav om reallønnsvekst for alle, er NHOs hovudkrav at lønnsoppgjeret må styrkje konkurransekrafta til norske bedrifter, samanlikna med bedrifter hos Noregs handelspartnarar.

– Det var eit fullstendig samrøystes vedtak. Eg opplever at det var ei veldig klar melding frå representantskapet om at vi står samla i oppgjeret no, seier Almlid.

NHO-sjefen viser til underlaget som Teknisk berekningsutval (TBU) la fram i februar. TBU spådde der ein lønnsvekst på 2,9 prosent for Noregs handelspartnarar i år.

NHOs standpunkt er at dette må vere taket for lønnsveksten i Noreg.

– Det tyder at då må vi ha eit lønnsoppgjer i Noreg som ligg under 2,9 prosent, seier Almlid.

Han meiner det i dag er eit alvor som pregar næringslivet, og at uvissa er større enn før.

– På toppen av det har vi no fått koronaviruset, som vi veit kjem til å slå inn i norsk økonomi. I kor stor grad veit vi ikkje, men vi ser allereie bedrifter som blir ramma.

I fjor fekk dei største forhandlingsområda ein lønnsvekst på 3,4 prosent, ifølgje TBU.

(©NPK)