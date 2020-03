Mæland: – Gjenbusetjing av flyktningar ikkje tema

innenriks

Den vanskelege situasjonen på grensa mellom Tyrkia og Hellas og frykta for ei ny migrasjonsbølgje i Europa vart tema i Stortingets munnlege spørjetime onsdag.

Mæland vart pressa av Framstegspartiet på om Noreg har planar om å ta imot nokon av migrantane.

– Vil ein vurdere å ta ein del av desse personane på ein kvote? spurde Frp-nestleiar Sylvi Listhaug.

Reiser til Brussel

Mæland viste til at ho seinare onsdag reiser til Brussel for å drøfte situasjonen med EU, men at gjenbusetjing av migrantar ikkje står på dagsordenen for møtet.

– Vi har ikkje fått nokon førespurnad om dette frå Hellas. Viss vi får ein førespurnad, skal vi vurdere han. Sist vi fekk ein førespurnad, sa vi nei, understreka ho.

Mæland poengterte at Noreg er langt betre førebudd på ei eventuell migrasjonsbølgje enn i 2015, då 30.000 asylsøkjarar kom til Noreg.

Ny migrasjonsbølgje

Justisministeren slo fast at det no blir jobba på spreng for å unngå ein ny migrasjonsstraum gjennom Europa.

– Vi ønskjer ikkje migrantar til Noreg. Løysinga er ikkje migrantar til Noreg, sa ho.

– Eg er heilt samd i skildringa. Dette er migrantar. Det er ikkje flyktningar frå Idlib vi no ser på grensa til Hellas, sa Mæland.

Sist veke kunngjorde Tyrkia at landet har opna si side av grensa for migrantar og flyktningar som vil til EU. Det har ført til at tusenvis av migrantar har prøvd å ta seg inn i EU-landet Hellas.

Greske styresmakter opplyste tysdag at Hellas sidan laurdag har hindra over 26.000 menneske i å ta seg inn i landet.

(©NPK)