Likestillingsombodet skal lære militære å setje strek

LDO og Forsvaret underteikna tysdag ein avtale som inneber at Forsvaret mellom anna skal ta i bruk kurs og metodar frå kampanjen settestrek, som også har vore brukt i utelivet.

Kampanjen listar opp seks tiltak for å førebyggje å handtere trakassering, med risikokartlegging, reglar for åtferd, leiaransvar og handtering som nokon av dei.

Må vere forpliktande

Likestillings- og diskrimineringsombod Hanne Bjurstrøm er klar på at arbeidet må forankrast i leiinga og bli opplevd som forpliktande.

– Det blir viktig at leiarar på alle nivå får systematisk opplæring av korleis ein skal førebyggje seksuell trakassering, og at rutinar og retningslinjer er tilgjengelege og kommuniserte til alle tilsette, seier ho.

Nedslåande undersøking

Ei undersøking av 8.800 tilsette i Forsvaret som vart presentert 8. mars i fjor, avdekt betydelege problem med mobbing, trakassering og integrering av kvinner. To av fem kvinner gav opp at dei hadde fått støytande eller upassande kommentarar om at dei ikkje passa til visse typar arbeidsoppgåver.

Statsminister Erna Solberg (H) skildra den gong resultata i undersøkinga som nedslåande.

Ordrekultur

No rosar Bjurstrøm Forsvaret for ha gjennomført undersøkinga.

– Forsvaret har ei rekke risikofaktorar ved seg som gjer at dei er særleg utsette, seier ho og trekker fram tradisjonell mannskultur, arbeid i pressa situasjonar, og det at ein er tett på kvarandre som døme.

Ho peikar òg på ein hierarkisk ordrekultur som skapar høg terskel for å seie ifrå.

