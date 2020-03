Lønnsforskjellane mellom menn og kvinner minkar sakte

innenriks

I 2019 hadde kvinner ei gjennomsnittleg månadslønn tilsvarande 43.850 kroner, melder Statistisk sentralbyrå. Det utgjer 87,6 prosent av lønna til menn.

I 1998 var det same talet 83,6 prosent, og i 2008 var det 85 prosent.

Ein vesentleg faktor som påverkar lønnsnivået, er arbeidstid. Nesten ei av to kvinner jobbar deltid, medan ein av fire menn gjer det same.

I deltidsstillingar tener kvinner og menn nesten like mykje, men forskjellane aukar i heiltidsstillingar. Gjennomsnittleg månadslønn for menn i heiltidsstillingar er 52.320 kroner og for kvinner er ho 46.520 kroner.

Noko av forklaringa er at menn i gjennomsnitt får utbetalt betydeleg meir i bonus enn kvinner. Dei får òg utbetalt meir i uregelmessige tillegg.

Kvinner vel òg oftare yrke med lågare lønnsnivå. 15 prosent av kvinner i arbeid har yrke med ei gjennomsnittleg månadslønn på over 50.000 kroner. Det same talet for menn er nesten dobbelt så høgt, 29 prosent.

Det er òg nesten dobbelt så mange kvinner i yrke med ei gjennomsnittleg månadslønn under 35.000 kroner.

Både hos menn og kvinner trekkjer enkelte svært høge lønningar opp. Dersom ein ser på den gjennomsnittlege månadslønna, tente kvinner 41.670 kroner i månaden og menn 44.140 kroner.

