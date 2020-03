Frp vil ha eggdonasjon og assistert befruktning

innenriks

Det opplyste partiets helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen på ein pressekonferanse på Stortinget onsdag.

Når det gjeld fosterdiagnostikk, vil Frp etablere eit såkalla PGD-tilbod i Noreg og avvikle nemndene. I dag blir gentesting av embryo tillate berre for par med risiko for enkelte alvorlege sjukdommar.

Samtidig vil partiet tillate tidleg ultralyd til alle kvinner og ein såkalla nipt-test, som gjer det mogleg å avlese moglege kromosomfeil – som Downs syndrom – allereie i veke ni av svangerskapet.

– Dette handlar ikkje om sortering, men om å gi tryggleik til kvinnene i svangerskapet, seier Bruun-Gundersen.

– Valet må kvinnene ta sjølv, legg ho til.

– Historisk moglegheit

Samtidig vil Frp tillate assistert befruktning for einslege.

– Frp meiner at staten ikkje skal setje avgrensingar for kva val familiar og enkeltpersonar kan ta, heiter det.

Frp vil òg tillate eggdonasjon på lik linje med sæddonasjon.

– Vi har no ei historisk moglegheit til å tillate eggdonasjon i Noreg. Eg har gledd meg til å fremje dette forslaget, seier Bruun-Gundersen.

Andre forslag frå Frp er å tillate mitokondriedonasjon og lagring av befrukta egg på ikkje-medisinsk grunnlag.

KrF-veto

I Granavollplattforma vart dei fire partia på borgarleg side samde om enkelte liberaliseringar i bioteknologilovgivinga, samtidig med at KrF fekk veto mot ytterlegare endringar.

I januar gjekk likevel Frp ut av regjeringa, og partiet ser seg ikkje lenger bunde av plattforma som vart forhandla fram for eitt år sidan.

Endringane i bioteknologilova ligg no til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget. Partia har frist til 26. mars med å fremje forslag til endringar.

Frp viser til at lova ikkje har vore endra i betydeleg grad sidan 2004, og at ho derfor er overmoden for endringar. For partiet er det eit sentralt poeng at ikkje Noreg skal ha strengare reguleringar enn andre land det er naturleg å samanlikne med.

(©NPK)