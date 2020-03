Discovery prøver å lokka Get-kundar til strøymeteneste

innenriks

Til Kampanje seier kommunikasjonsdirektør Espen Skoland i Discovery at det er naturleg å fortelja sjåarane kva moglegheiter dei har.

Då forhandlingane mellom dei to aktørane braut saman tysdag morgon, mista nærare éin million norske TV-sjåarar TVNorge og 13 andre Discovery-kanalar frå TV-pakkane sine hos Get.

Kommunikasjonsdirektør Henning Lunde i Telia seier til nettavisa at dei har fått med seg reklamen til Discovery, og at også dei har kampanjetiltak på gang i form av at kundane deira vil få 25 prosent ekstra til å velja blant TV-pakkane med.

