UDI: Noreg er ikkje klar for ny asylsøkjarbølgje

innenriks

– Kjem auken av at folk kjem gradvis over tid, vil vi klare å områ oss. Men kjem det mange på kort tid, kan vi få kraftige utfordringar, seier Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI) til Klassekampen.

Fredag vart det klart at Tyrkia opnar grensene mot Hellas og Bulgaria, noko som har ført til at svært mange migrantar har samla seg ved grensene i håp om å kome inn i Europa. Det er allereie 3,6 millionar flyktningar og migrantar i Tyrkia, og landet fryktar at endå fleire vil kome etter opptrappinga av krigshandlingane i Idlib i Syria den siste tida.

Hausten 2015 kom det svært mange migrantar til Noreg. Ved utgangen av desember budde 30.199 personar på 200 mottak i Noreg.

Dei siste åra har talet gått kraftig ned, og fleire asylmottak er lagde ned. I dag er kapasiteten nede i 3.766 plassar fordelte på 21 mottak, ifølgje UDI.

Forfang trur ikkje at situasjonen no vil bli lik som i 2015, men seier at dei går gjennom beredskapsplanane sine.

– Det er vanskeleg å føreseie korleis dette vil utvikle seg, men viss vi får ein auke i folk som kjem til som følgje av situasjonen i Europa, vil det ikkje kome plutseleg. Vi vil få nokre forvarsel før det står mange på grensa til Noreg. I 2015 stod alle dører på vidt gap oppover Europa, det gjer dei ikkje i dag, seier Forfang.

(©NPK)