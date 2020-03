Telenor kuttar 3.000 nye årsverk

innenriks

Mange tilsette i Telenor blir tilbodne vidareutdanning og kompetanseløft, men teknologiske endringar pressar òg fram kutt i konsernet, skriv E24. Det er ikkje kjent kor mange av årsverka som skal kuttast i Noreg.

Arbeidsstokken i Noreg er redusert med ein tredel sidan 2016, ifølgje finansdirektør Jørgen A. Rostrup. Grunnen er hovudsakleg at kundar løyser problema sine sjølv anten det gjeld tekniske problem eller endring av abonnement.

No handlar det òg mykje om å gjere seg klar for utrullinga av 5G og omstille seg for trendar som kunstig intelligens, nye brukarapplikasjonar og skyløysingar.

Frå 2015 til 2019 har konsernet i brutto tal gått frå 38.000 til 20.000 tilsette, ifølgje E24.

Samla sett skal selskapet spare mellom tre og fire milliardar kroner brutto i perioden 2020–2022.

(©NPK)