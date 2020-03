Styresmaktene førebur ny koronafase – vurderer tiltak frå dag til dag

innenriks

– Vi går inn i ein ny fase av virusutbrotet, sa direktør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet på ein pressekonferanse tysdag.

Helsestyresmaktene reknar med at smitten om få dagar vil spreie seg lokalt, det vil seie gå frå person til person her i landet. Dei som så langt har testa positivt, har hatt med seg viruset frå utlandet.

– I ein ny fase treng vi tett samarbeid med folket, sa Guldvog. Han gjentok oppmodinga om god hygiene og omhyggjeleg handvask. Den som kjenner seg dårleg, bør halde seg heime.

Vurderer tiltak frå dag til dag

Til så lenge meiner styresmaktene dei har god oversikt over kven som er smitta, og kvar smitten kjem frå. Men om fleire får viruset, og styresmaktene mistar oversikta over smittevegane, kan det bli sett inn meir drastiske tiltak for å hindre spreiing i eit område. Då kan skular, barnehagar og offentleg transport bli stengde og møte og arrangement avlyste.

– Vi har ingen konkrete planar om det no. Men viss vi får dårlegare oversikt, må vi vurdere andre tiltak, seier han.

Det vil anten vere den lokale smittevernoverlegen eller Helsedirektoratet som bestemmer om det er nødvendig.

Førebels vil ikkje direktoratet avlyse skifesten i Holmenkollen og skisprinten i Drammen, som begge går av stabelen denne veka.

– Men vi vil vurdere dette fortløpande. Vi kan ikkje seie med visse at vi ikkje vil kome med denne typen råd i tida som kjem. Det kan kome på kort varsel, vi må vurdere situasjonen frå dag til dag.

Arrangørane er bedne om å sørgje for at folk kan få vaska hendene og ha handsprit tilgjengeleg.

Ikkje ring 113

Guldvog ber folk om ikkje ringje 113 på grunn av virusfrykt. Nødtelefonen er for dei som er akutt sjuke, og helsedirektøren fortel at det har vore meldt om tilfelle med fleire minutts ventetid. Det er mykje når nokon treng hjelp på grunn av eit hjarteinfarkt, påpeikar han.

– Er ein sjuk og treng helsehjelp, skal ein ringje legevakta, understrekar Guldvog.

Helsedirektoratet har oppretta ein informasjonstelefon for å avlaste det medisinske nødnummeret og andre delar av helsetenesta. Nummeret er 815 55 015. Det er òg lagt ut meir informasjon på Folkehelseinstituttet og Helsenorge.no. Direktoratet har òg laga ein video som er spesielt retta mot barn.

Vil sikre samfunnsstrukturen

Seks tilsette ved augneavdelinga på Ullevål sjukehus er smitta av viruset, og 110 er i karantene.

Helsedirektoratet rår alle tilsette innan helse- og omsorgstenesta til å halde seg heime frå jobb i fjorten dagar, dersom dei har vore i område med vedvarande spreiing av viruset.

No oppmodar helsedirektøren andre kritiske samfunnsfunksjonar, som til dømes politi og redningstenesta, om å vurdere same type tiltak.

– Vi vil forsikre oss om at den kritiske samfunnsstrukturen er robust. Derfor har vi bede om at det blir gjort ei slik vurdering, seier Guldvog.

Må prioritere kven som blir testa

Helsedirektøren fekk fleire spørsmål om det finst nok testar og smittevernutstyr tilgjengeleg i Noreg.

– Vi jobbar veldig med å få oversikt over testkapasiteten. Vi kan kome i ein situasjon der vi må tenkje gjennom korleis vi skal bruke testane. Vi kan ikkje teste heile folket, seier helsedirektøren.

Han stadfesta òg at det er ei utfordring med smittevernutstyr. Dersom det blir ein stor epidemi, kan det bli vanskeleg å få tak i.

– Nokon seier at dette burde helse- og omsorgstenesta tenkt på før. Det blir heilt sikkert ein del av diskusjonen i etterkant. Men no handlar det om å handtere situasjonen, seier Guldvog.

