Skuleelevar gir eit dags arbeid til unge frå Sør-Sudan

innenriks

Eitt av måla er å gi ungdom mellom 13 og 19 år eit trygt fellesskap etter opplevingar som valdtekt og drap.

Det er Elevorganisasjonen som arrangerer dagen og har valt formålet. Prosjektet blir gjennomført i samarbeid med Strømmestiftelsen og dei lokale kontaktane deira i Uganda.

– Det er på høg tid at situasjonen til ungdom i flyktningleirane i Uganda får merksemd, og eg gleder meg til å sjå kva norske og sørsudanske ungdommar kan få til saman, seier OD-leiar Sunniva Roligheten.

Over 1 million menneske har flykta frå krigen i Sør-Sudan til Uganda.

Generalsekretær i Strømmestiftelsen Tina Sødal seier i ei pressemelding at liknande samarbeid for ungdomsgrupper i Nepal og Bangladesh har ført til store ringverknader for ungdommane og lokalsamfunnet.

– Vi ser fram til at fleire ungdom skal få utdanning, yrkesopplæring og traumebehandling, seier ho.

Årets OD-dag blir arrangert på skular over heile Noreg 29. oktober.

(©NPK)