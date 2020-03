SAS reduserer flykapasiteten etter lågare etterspurnad som følgje av koronaviruset

innenriks

SAS skriv i ei pressemelding tysdag morgon at det er lågare etterspurnad etter utbrotet av det nye koronaviruset som no gjer at dei reduserer kapasiteten på flygingane sine.

SAS har tidlegare innstilt alle flygingar til og frå Kina, og seier no at dei òg vil innstille flygingar til Hongkong frå 5. mars.

Dermed ser selskapet seg nøydde til å kutte kostnader mellom anna på drivstoff, flyplassavgifter og andre avgifter. Dei seier òg at dei vil kutte i administrasjons- og personalkostnader, innfører tilsetjingsstopp og bremsar ned ikkje-kritiske prosjekt, marknadsføring og kampanjar.

Innsparingane kan medføre permisjonar og tilbod om førtidspensjon, skriv SAS.

(©NPK)