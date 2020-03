Russebussar i Bergen ville ikkje ha med jenter som veg over 60 kilo

innenriks

Meldingane blir publiserte på ein Instragram-konto med fleire tusen følgjarar, skriv Bergens Tidende.

I innlegga blir det snakka om kokain, og utsjånaden til kvinner. Blant det som blir skrive, er «ikke si det er lov med horer over 60 kilo», «de eneste krigerne som skal være igjen, er de spinkleste horene», og dessutan «horer skal veies».

Politiet i Bergen seier at slik åtferd ikkje er greitt.

– Det er viktig å tenke over korleis ein oppfører seg. Dei har følgjarar som kanskje ser opp til dei, og dette gjer dei ikkje til gode forbilde, seier politioverbetjent Brynhild Lyssand Eide i Vest politidistrikt.

I forkant av russetida har politiet hatt samtalar med russen om åtferd i sosiale medium.

Ein talsperson for ein av russebussane seier at Instragram-profilen er privat, og at innlegga er skrivne med humor.

