Rådgivar og meklar frifunne i to rettsinstansar

innenriks

Dei to vart først frifunne i Oslo tingrett for tiltalen som gjaldt handel med føretaksobligasjonar, men Økokrim anka saka inn for lagmannsretten.

Det dreidde seg om to reelle transaksjonar – eitt sal og eitt kjøp – i same verdipapir i august 2016. For fondsforvaltaren omfatta tiltalen òg eit tidlegare forsøk på marknadsmanipulasjon og eit etterfølgjande forsøk på innsidehandel.

Lagmannsretten innhenta rådgivande fråsegn frå EFTA-domstolen om forståinga av EUs marknadsmisbruksdirektiv.

Både ved vurderinga av kva som er marknadsmanipulasjon og kva som er innsidehandel, la retten stor vekt på korleis obligasjonsmarknaden er innretta og fungerer, heiter det i dommen.

Økokrim meinte meklaren i Arctic Securities og investeringsrådgivaren manipulerte marknaden ved å selje obligasjonar vesentleg billegare enn rådande pris. Ifølgje tiltalen påverka dei først obligasjonskursen og deretter handla dei i obligasjonane sjølv om dei sat med informasjon om at kursen var påverka.

Forsvararane i saka meinte Økokrims gjerningsskildring var skeiv og tendensiøs, og at forholda som er skildra, uansett ikkje blir ramma av forbodet i lova mot marknadsmanipulasjon, skreiv E24 i 2018.

Det internasjonale fondet har vedtatt eit inndragingsførelegg på 13,8 millionar kroner.

(©NPK)