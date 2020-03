Petter Frost ny direktør i Bioteknologirådet

innenriks

Frost, som sjølv er bergensar, er utdanna molekylærbiolog og kjem frå stillinga som administrerande direktør i forskings- og utviklingsselskapet MSD Animal Health Innovation AS.

Han startar i stillinga 14. september. Då tar han over for Elisabeth Gråbøl-Undersrud, som sit som fungerande direktør etter at Ole Johan Borge gjekk av 10. januar i år.

Frost var medlem av rådet frå 2014 til 2019.

– I rådet sit det medlemmer med heilt ulike utdanningar enn deg sjølv som utfordrar synspunkta dine. Den erfaringa tar eg med meg inn i jobben som direktør, seier han i ei pressemelding.

Bioteknologirådet er eit frittståande, rådgivande organ utnemnt av regjeringa. Det er mellom anna ein høyringsinstans for norske styresmakter i samband med saker som gjeld moderne bioteknologi. Sekretariatet har sju faste tilsette.

Rådet vil bli flytta frå Oslo til Bergen innan utgangen av 2020.

– Eg liker å byggje, så det å byggje eit velfungerande team gleder eg meg til, seier Frost.

(©NPK)