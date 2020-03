Partia får framleis varsel om seksuell trakassering

innenriks

Klassekampen har gjort ein ny rundspørjing blant partia om varsel om seksuell trakassering.

Førre rundspørjing var i juli, og av partia som opplyser det konkrete talet på varsel om seksuell trakassering sidan den gong, er MDG på topp med fire.

Partisekretær Torkil Vederhus vil ikkje utdjupe om det er snakk om alvorlege saker. På spørsmål frå avisa om kva han tenker om talet på varsel partiet har fått, svarer han:

– Eg tenker det er litt lågt. Eg opplever at vi har ei forbetring av kultur og forståing om grensesetjing i partiet. Det er fint at folk seier frå slik at eg kan følgje opp tilfelle der ein har kryssa grenser. Eg synest det burde ha vore fleire som seier frå, slik at ein kan synleggjere grensa for fleire.

Utanom MDG seier Høgre at dei har fått to varsel sidan juli i fjor, Frp to, Sp to og KrF/KrFU to.

Ap seier at dei har fått «mindre enn fem» nye varsel om seksuell trakassering i 2019 og fram til i dag, medan Raudt seier at dei fekk to varsel sommaren 2019, men ingen sidan.

SV og Venstre seier at dei ikkje har fått varsel i 2019 eller så langt i 2020.

