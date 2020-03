innenriks

Oppmodinga kjem i samband med den nasjonale lusesjekken 6.–8. mars.

Det blir anslått at til kvar tid har 1–2 prosent av norske barn hovudlus.

Dersom alle sjekkar og behandlar seg for lus på same tidspunkt, vil det bidra til å redusere hovudlusbestanden over tid, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Skular og barnehagar rundt om i landet er bedne om å formidle informasjon vidare til foreldre og føresette om korleis dei best sjekkar for og behandlar hovudlus.

