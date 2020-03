Oljefondet selde seg ut av 28 selskap av klimaomsyn

innenriks

Fondet selde seg ned i 16 selskap der kol utgjer ein relevant del av kraftproduksjonen. Samtidig kvitta fondet seg med aksjar i tolv selskap der kolutvinninga utgjer ein «relevant del av verksemda til selskapet».

Totalt selde Oljefondet seg dermed ned i 28 selskap av klimaomsyn.

Samtidig gjorde fondet åtte såkalla risikobaserte nedsal av menneskerettsomsyn, medan eitt selskap forsvann ut av porteføljen til fondet på grunn av korrupsjonspåstandar.

Fondet selde seg ut av fem selskap av andre omsyn, mellom anna verksemd knytt til uakseptabel miljørisiko.

Kvitvasking

I kjølvatnet av fleire skandalar knytte til kvitvasking tok Oljefondet i fjor opp problem knytt til dette med 14 ulike bankar i arbeidet sitt med ansvarleg forvaltning.

– Kvitvasking er eitt av temaa vi har hatt særleg fokus på i 2019. Selskap som er utsette for dette, bør ha interne retningslinjer og prosedyrar for å unngå kvitvasking, seier direktør for eigarskap Carine Smith Ihenacho i Oljefondet.

– Vi har mellom anna innleidd dialog med 14 bankar som på grunn av produkta og tenestene sine kan bli misbrukte til kvitvasking, seier ho.

Den årlege rapporten frå Oljefondet om ansvarleg forvaltning vart lagd fram tysdag. Fondet hadde i fjor totalt 3.412 møte med 1.474 selskap og stemte på totalt 116.777 forslag på 11.518 generalforsamlingar.

Oljefondet gjorde òg 3.941 analysar av selskapsrapportering.

Stiller krav

Arbeidet med ansvarleg forvaltning blir drive langs tre pilarar der fondet set standardar, utøver eigarskap og tilpassar investeringane sine.

– Vi ønskjer både å få bedriftene til å fungere og få kapitalmarknadene i verda til å fungere betre, seier den avtroppande sjefen i Oljefondet Yngve Slyngstad.

Han understrekar at dette er sentralt for å nå det langsiktige målet til fondet om høgast mogleg avkasting til ein akseptabel risiko.

I arbeidet sitt med ansvarleg forvaltning utarbeider og oppdaterer Oljefondet ei rekkje forventningsdokument på område som rettane til barn, klima og kamp mot korrupsjon, der kvitvasking inngår.

Oljefondet er no verdt i overkant av 10.000 milliardar kroner. Uro på børsane i verda har på kort tid senka verdien med fleire hundre milliardar kroner.

(©NPK)