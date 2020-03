Bane Nor: Etterslepet på vedlikehald av jernbanen aukar – større risiko for feil

innenriks

– Det blir vanskeleg å halde rutetabellane. Dette kan samanliknast med å la vere å ta sørvis på bilen. Risikoen for at feil oppstår aukar, seier Bane Nor-sjef Gorm Frimannslund til Aftenposten.

Å halde tritt med vedlikehaldet krev ifølgje Frimannslund 3,5 milliardar kroner i året. Sjølv då vil mange signal- og sikringsanlegg ikkje bli fornya «ut over nødvendige tiltak for å halde dei i drift».

I dag har Bane Nor 2,5 milliardar kroner til vedlikehald. Dermed ligg etterslepet an til å auke med minst 1 milliard kroner i året.

Frimannslund kallar situasjonen uakseptabel og ber om meir pengar til vedlikehald når ny Nasjonal transportplan skal behandlast våren 2021.

Bane Nor skal òg sjølv bidra, mellom anna ved å spare inn 500 millionar kroner på drifta innan utgangen av 2023. Det tyder færre tilsette.

– Når vi skal effektivisere for 500 millionar, er det uunngåeleg at det blir færre. Kor mange kan eg ikkje seie no, seier han til avisa.

Bane Nor skal dessutan bruke 250 millionar kroner ekstra kvart år til vedlikehald. Heile summen skal brukast på strekninga mellom Drammen og Lillestrøm, der feil som oppstår, påverkar 80 prosent av all togtrafikk i Noreg.

