Telia rullar ut 5G i Trondheim 1. april

Femte generasjon mobilnett vil bli mykje raskare, langt per presist og kan takle eit høgare tal einingar enn 3G og 4G. Trondheim var Telenors første 5G-by, og no seier Telias administrerande direktør i Noreg, Stein-Erik Vellan til Adresseavisen at deira utrulling av 5G i Trondheim byrjar 1. april.

– Då startar vi med å setje i stand basestasjonane til å vere 5G, seier Vellan.

Telia hadde elles Lillestrøm som startby, med utbyggingsstart 10. januar.

Telia vraka i oktober den kinesiske telegiganten Huawei og gjorde det kjent at dei lèt Ericsson få bygge ut sitt 5G-nett i Noreg.

– Vi skal bygge eit nasjonalt 5G-nett innan 2023. Det er ingen visjon, det er planen, sa sjef Abraham Foss i Telia Noreg då.

Ifølgje Teknologirådet vedtok regjeringa å bruke 150 millionar på å frigjere aktuelle frekvensar for å skunde på utrullinga av 5G. Teknologien skulle testast ut mellom anna på Kongsberg, på Elverum og i Oslo. Telenor, Telia og ICE har planar om å lansere 5G i Noreg i 2020. Dei nordiske ministrane har dessutan underteikna ei intensjonserklæring med mål om at Norden skal bli den første og mest integrerte 5G-regionen i verda.

