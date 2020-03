Straumprisen i februar på botnnivå

innenriks

Det er nettstaden Europower Energi som slår fast at den andre månaden i år har hatt så låge straumprisar at det konkurrerer med dei billegaste sommarmånadene gjennom tidene og kan setje ny rekord.

Særleg i veke 8 var straumpris i Noreg på eit ekstremt lågt nivå, med snittpris for norske kundar på under 10 øre per kilowattime, ifølgje Enerwe.no.

I superveka i februar var straumprisen på det lågaste heilt nede i 5,9 øre per kilowattime no og då i Molde, Trondheim og Tromsø og 6,6 øre i Oslo, Bergen og Kristiansand. I snitt den veka var det likevel Kristiansand som låg lågast, med 9,6 øre i straumpris i veke 8, medan kundar i Oslo, og Bergen betalte 9,8 øre per kilowattime i snitt frå 17. til 23. februar. I Molde, Tromsø og Trondheim låg snittprisen på 10,3 øre.

Vindkraft kostar meir

Tala er frå Nord Pool, som er marknadsplass for handelen med over 90 prosent av all elektrisk kraft i Noreg, og viser at straumen er billegare enn det vindkraftutbygging kan tilby, ifølgje Dagsavisen.

– Vindkraft treng rundt 30 øre per kilowattime for å dekke investeringar, driftskostnader og avkasting, seier spesialrådgivar Andreas Thon Aasheim i Norwea, bransjeorganisasjonen for vindkraft.

Noreg har no rundt 800 vindturbinar fordelte på 42 vindkraftverk, ifølgje Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE), medan rundt 525 vindturbinar er under bygging i 15 nye vindkraftverk. I tillegg kan 450 vindturbinar bli bygde i 28 vindkraftverk som det er gitt konsesjon for.

– Skal vi halde fram med å bygge ut vindkraft, må straumprisen vere høgare enn kostnadene, i spennet 25–30 øre per kilowattime, over tid. Det fundamentale er at vi kjem til å bruke frykteleg mykje straum i åra framover. Eg har lita tru på eit varig fall i straumprisane eller at straumen skal bli verdilaus, seier Aasheim.

Ingen fare

Aasheim ser ikkje på dei låge prisane i som eit problem for vindkraftutbygginga og trur ikkje tilstandane som har medført fall i straumprisen vil halde fram.

– Det har vore mildt, mykje regn, er mykje snø i fjellet, prisen på gass og olje har falle og så kjem koronaviruset på toppen av det heile, seier han.

Også i januar var det låge straumprisar i Noreg.

– I januar var temperaturen 3 til 6 grader over gjennomsnittet for dei siste 20 åra i heile landet, og det heldt fram med å vere mildt i februar. I Noreg bruker vi mykje straum til oppvarming og temperaturen ute påverkar dermed straumforbruket i stor grad, seier Stina Johansen i Nord Pool.

Straumprisane blir òg påverka av kor mykje vatn det er i vassmagasina i Noreg, og Noreg kjem best ut av det i Norden.

(©NPK)