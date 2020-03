Sp om domstolsreforma til regjeringa: – Eit PR-stunt

innenriks

– Eg er sjokkert over at dei går så langt, eg trudde ikkje dei ville gå for ei så stor sentralisering igjen, seier Sps Emilie Enger Mehl, som sit i justiskomiteen på Stortinget, til NTB.

Ho meiner regjeringsforslaget om å behalde dei fleste rettsstadene i Noreg, men krympe talet på rettskretsar, eigentleg er ei form for sniksentralisering.

– Eg opplever dette først og fremst som eit PR-stunt. Dei seier at alle domstolane skal bestå, men vil framleis svekkje 40 av dei ved å fjerne leiaren ved domstolane. Det vil seie at i neste omgang blir det lettare å leggje dei ned, seier ho.

Alternativt forslag

I oktober i fjor kom Domstolkommisjonens innstilling, som gjekk inn for å redusere talet på tingrettar, eller rettsstader, frå dagens 60 til 22. I dagens domstolsstruktur er éin rettsstad samtidig ein rettskrets, med eigen sorenskrivar.

Men det forslaget går altfor langt, meiner justisminister Monica Mæland (H). Saman med distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H), barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) presenterte ho måndag det alternative forslaget regjeringa hadde til domstolsreform.

Regjeringa vil i staden krympe talet på rettskretsar til 22, men behalde alle rettsstadene. Kvar rettskrets får ein domstolsleiar, eller sorenskrivar, som får ansvar for fleire rettsstader.

– Det å halvere talet på rettsstader får store negative konsekvensar. Då ønskjer vi å leggje til rette for ein annan variant som både sikrar fleksibilitet og kompetanse i domstolane, men som også tar vare på lokale arbeidsplassar og kortare reiseveg. Domstolane blir styrkte med denne løysinga, seier justisministeren til NTB.

Fryktar ikkje distriktsopprør

Ho avviser at regjeringa har prøvd å demme opp for eit nytt distriktsopprør med ei «mildare» domstolsreform.

– Dette forslaget er basert på vår beste faglege og politiske tilråding. Regjeringa kan skuldast for mykje, men spesielt redde for å ta upopulære avgjerder har vi aldri vore, slår Mæland fast.

– Men eg er heilt sikker på at det kjem til å bli mykje debatt òg om dette forslaget, føyer ho til.

Regjeringsalternativet vil koste langt meir enn Domstolkommisjonens forslag, særleg på grunn av husleige og vedlikehald av rettsstadene, men dette vil ikkje få noka tyding for løyvingane til domstolane og dei pålagde effektiviseringskutta i ABE-reforma, ifølgje Mæland.

Begge forslaga blir no sendt ut på høyring.

– Skuffa

Reaksjonane har likevel ikkje late vente på seg. Blant dei som reagerer sterkt på forslaget om å fjerne nærare to av tre sorenskrivarar, er Lokalsamfunnsforeningen.

– Det kjem til å forsterke den sentraliseringa som vi ser innanfor veldig mange institusjonar no, seier styreleiar Ole Gustav Narud til Nationen.

