Nytt oljefunn i Nordsjøen

innenriks

Det nye funnet er gjort aust på Sigrun-feltet og ligg ifølgje Equinor i nærleiken av eksisterande infrastruktur. Funnet blir anslått å vere på mellom 7 og 17 millionar fat utvinnbar olje.

Leitedirektør for norsk og britisk sokkel Nick Ashton seier i ei pressemelding at ressursane kan realiserast med høg lønnsemd samtidig som at dei kan produserast med låge CO2-utslepp.

– Førebelse utrekningar viser at vi skal klare å produsere olja med CO2-utslepp på under 8 kilo per fat, seier Ashton.

Equinor vil no jobbe vidare med mål om å byggje ut og produsere olja over Gudrun-feltet.

(©NPK)