Likevel amcarutstilling i Frognerparken

Etter kritikk opnar kommunen no for å stille ut 25 bilar på grusvegar i parken. Er det ønske om fleire bilar, kan desse få stå på ein parkeringsplass i utkanten av parken.

– Amerikanske bilar er eit kulturelt innslag og eitt av dei sterkaste kultursymbola for USA, seier Bruce Allen frå arrangøren American Coordinating Council of Norway i ei pressemelding frå bymiljøetaten. Han er glad for at tradisjonen får halde fram utan at han skader parken.

Tatt til vitet

Også Frp-stortingsrepresentant Morten Stordalen synest det er bra at kommunen har ombestemt seg.

– Eg vil gi honnør til Oslo kommune som no har tatt til vitet i denne saka. Vi kan godt ha ulike syn på plassen til bilen i byen, men dette synest eg vart ganske humørlaust, seier han til NTB.

Oslo kommunes bymiljøetat sa først nei til den tradisjonelle utstillinga og grunngav avslaget med at slitasjen på parken måtte avgrensast. Bilforeininga Amcar var blant kritikarane som meinte bymiljøetetaten gjekk «i strupen på norsk bilhobby».

Ønskjer lykke til

Også leiaren i Oslo Arbeidarparti var kritisk til vedtaket og sa at det kom overraskande på byrådspartia.

– Bymiljøetaten dummar seg ut. Og dette rammar sjølvsagt byrådspartia, sa Jacobsen.

Byrådet, med partia Ap, SV og MDG, har sidan valsigeren i 2015 sett i verk ei rekkje tiltak for å prøve å avgrense biltrafikken.

Byråd for miljø og samferdsel Arild Hermstad ønskjer no arrangørane lykke til med nasjonaldagsfeiringa.

– Eg er glad for at vi i fellesskap har funne ei god løysing der amerikanske bilar framleis er ein del av arrangementet, seier Hermstad.

