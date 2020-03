Konsernsjefen i Felleskjøpet går av med straksverknad

innenriks

– John Arne Ulvan har vore konsernsjef i ni år. Han har lyst til å gå vidare, medan styret ønskjer fornying, og derfor går han no av som konsernsjef, seier styreleiar Anne Jødahl Skuterud i Felleskjøpet Agri til NTB.

Søndag vart styrt i konsernet og Ulvan samde om at han skal gå av med straksverknad, men han vil stå til disposisjonen for styret ei tid framover. Inntil ny konsernsjef er på plass, vil visekonsernsjef Terje Johansen fungere i stillinga.

Skuterud understrekar at det ikkje er noko dramatikk i at han går av på dagen.

– Det er heilt vanleg at konsernsjefar fråtrer med straksverknad etter at det er avgjort at dei går av, seier ho.

– Ulvan har gjort ein god jobb som konsernsjef, og lèt etter seg eit konsern som står godt. I hans tid har Felleskjøpet Agri utvikla seg mykje på omsetnad og lønnsemd, og vi har mykje å takke han for, seier styreleiaren.

I ei pressemelding frå Felleskjøpet Agri framhevar òg Ulvan dei økonomiske resultata konsernet har oppnådd under leiinga hans.

– I 2019 leverer vi som konsern sterk drift i ein svært krevjande marknad, og det er lagt gode planar for framtida som eg er trygg på at organisasjonen vil levere på. Eg opplever derfor at dette er rett tidspunkt for meg å overlevere stafettpinnen til ein ny leiar på, seier Ulvan.

