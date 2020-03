Felles europeisk kontroll av netthandel med farlege stoff

innenriks

Miljødirektoratet bidreg frå Noregs side med å undersøkje om nettstadene produkta blir selde frå, følgjer aktuelle europeiske regelverk om informasjon og innhald. Ifølgje direktoratet har nettsalet av produkt som kan innehalde farlege stoff auka dei siste åra.

– Det er viktig at forbrukarane veit kva dei får, at produkta er trygge og er godt merkte, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) i ei pressemelding frå Miljødirektoratet.

Direktoratet skal mellom anna sjekke om produkta som blir selde, er lovlege på den norske marknaden og om annonsane gir pålagd informasjon om farlege eigenskapar. Dei skal òg sjekke om dei ulike produkta, som til dømes leiker og tekstilar, inneheld forbodne kjemiske stoff.

Aksjonen blir gjennomført i regi av Forum, det europeiske nettverket av tilsynsstyresmakter som har ansvar for å handheve kjemikalieregelverket. Ein tidlegare aksjon i regi av Forum viste at rundt 80 prosent av dei kontrollerte annonsane for kjemikalium ikkje hadde god nok informasjon om farlege sider ved kjemikalia.

