Discovery reagerer på Abid Raja-utspel om utanlandsk spelreklame

innenriks

Då regjeringa fredag la fram ei endring i kringkastingslova, kom det fram at dei ønskjer å stanse spelreklame som blir send på norske kanalar frå utlandet, skriv Aftenposten.

Dette kan få betydelege konsekvensar for Discovery og Nent-gruppa, sidan dei tener mykje pengar på nettopp den typen reklame under sportssendingane sine.

– No set vi ein stoppar for dette og håpar det vil vere billegare å kjøpe rettane til sport, slik at ein kanskje får sjå det på andre TV-kanalar òg, eller på dei same kanalane utan at ein må betale så mykje for det, sa kulturminister Abid Raja til TV 2 nyleg.

– Grenselaust naiv

Dette får Discovery til å reagere.

– Det er nesten så ein ikkje trur det ein høyrer. Det er òg grenselaust naiv. Trur ministeren at det er inntektene frå spelreklame som har finansiert rettane våre til OL og Eliteserien? Det kan i så fall avkreftast, seier kommunikasjonssjefen i TV-selskapet, Espen Skoland, til Aftenposten.

Raja svarar at han opplever utspelet frå Skoland som litt pussig.

– Dei same inntektene som Discovery har hevda har vore heilt avgjerande for at dei skal kunne finansiere norskprodusert TV-innhald, er plutseleg ikkje relevant når det er snakk om milliardbeløp for diverse sportsrettar? spør Raja retorisk.

Lovforslaget som blir foreslått, og som sannsynlegvis vil få fleirtal i Stortinget, opnar for at Medietilsynet kan påleggje norske TV-distributørar og internettleverandørar å hindre eller vanskeleggjere tilgang til ulovleg marknadsføring.

Applauderer tiltaket

Norsk idrettsforbund applauderer på si side tiltaket i ei pressemelding måndag.

– Norsk idrett har alltid støtta og vil alltid støtte tiltak som avgrensar problemspeling og reduserer talet på personlege tragediar forårsaka av pengespel. For norsk idrett er omsynet til problemspelaren og den spelavhengige viktigast. Lovforslaget er derfor venta å få solid oppslutnad i Stortinget, og ikkje minst i norsk idrett, seier idrettspresident Berit Kjøll.

(©NPK)