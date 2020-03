Amcarutstilling likevel til Frognerparken

innenriks

Kommunen opnar for å stille ut 25 bilar på tilviste grusvegar og eventuelt andre på ein parkeringsplass i utkanten av parken.

– Amerikanske bilar er eit kulturelt innslag og eitt av dei sterkaste kultursymbola for USA, seier Bruce Allen i American Coordinating Council of Norway i ei pressemelding frå Bymiljøetaten. Han er glad for at tradisjonen får halde fram utan at han skader parken.

Oslo kommune sa først nei til den tradisjonelle utstillinga, og grunngav avslaget med at slitasjen på parken måtte avgrensast.

